Söker omgående Arabisktalande DAG/KVÄLL till Haninge
Vima Vård & Omsorg AB / Undersköterskejobb / Haninge Visa alla undersköterskejobb i Haninge
2026-01-05
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vima Vård & Omsorg AB i Haninge
, Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vima Vård & Omsorg är ett hemtjänst företag som erbjuder professionella vård- och omsorgsinsatser enligt LOV. Vima Vård & Omsorg har en speciell inriktning för att ta hand om tandhälsan hos våra äldre, och utöver det ger vi våra kunder en trygg, tillgänglig och säker vård och omsorg av hög kvalitet.
Vi är verksamma i Haninge kommun.
Vima Vård & Omsorg arbetar aktivt med både miljöarbete och social hållbarhet inom företaget.
Vima Vård & Omsorg har stora ambitioner och höga förväntningar på dig som vill vara med och forma morgondagens äldreomsorg.
Din arbetsplats kommer att vara inom hemtjänsten området Järva och Hässelby/Vällingby, där vi utgår från kontoret som ligger i Krossgatan 36, Vällingby. Våra kunder finns i närområdet och vi tar oss fram till fots eller med cykel/bil.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska inom hemtjänst ger du god omvårdnad och social omsorg. Dina arbetsuppgifter innebär att hjälpa och stödja kunden i det dagliga livet för att främja och tillgodose kundens funktionella förmågan att få hjälp med sociala kontakter och välmående. Som undersköterska kommer du även att medverka vid vårdplanering som kontaktperson. En viktig del i arbetet är att kunna dokumentera samt registrera kundens hjälpinsatser på ett trygg och säkert sätt för att säkerställa att kunden får sin beviljad hjälp enligt biståndsbeslutet.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har:
UndersköterskeutbildningKörkortskrav
Erfarenhet av arbete inom hemtjänst:
Kunskap inom registrering från kommunens olika digitala system och genomförandeplaner.Övrig information
Tillsättning av tjänster sker löpande.
Tjänsten är en provanställning på 6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@vimaomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vima Vård & Omsorg AB
(org.nr 559306-6433)
Markörgatan 2 (visa karta
)
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9669501