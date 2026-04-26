Söker ny tandsköterska till vårt trevliga team i nya fräscha lokaler
Tuve Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Göteborg
2026-04-26
Vi söker en engagerad tandsköterska till vårt team!
Är du en positiv och noggrann tandsköterska som brinner för god tandvård och ett gott bemötande? Då kan du vara den vi söker!
Vi är två tandsköterskor, tre tandläkare, receptionist och en tandhygienist på denna klinik som är modernt inrett och har flera behandlingsrum
Om jobbet
Som tandsköterska hos oss blir du en viktig del av vårt team. Du kommer att arbeta nära våra tandläkare och tandhygienister med både assistans vid behandlingar och självständigt patientarbete. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat sterilarbete, patientomhändertagande, administrativa uppgifter och klinikens dagliga rutiner.
Vi värdesätter teamkänsla, serviceanda och att du bidrar till en trivsam och professionell arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska (nyexaminerade är också välkomna att söka!)
Har ett genuint intresse för människor och tandvård
Trivs i ett varierat arbete och gillar att ta ansvar
Är flexibel, noggrann och har ett positivt bemötande
Vi erbjuder:
En modern klinik med engagerade kollegor
BRA lönevillkor
God stämning och ett öppet arbetsklimat
Möjlighet till utveckling och fortbildning
Trygg anställning med bra villkor
Omfattning: Heltid
Välkommen med din ansökan!
Skicka CV och personligt brev till info@tuvetandvard.se
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på 0707554448 eller info@tuvetandvard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Ansök via mail eller ring 070-7554448
E-post: info@tuvetandvard.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tuve Tandvård AB
(org.nr 559385-5991)
Gunnestorpsvägen 109
)
417 47 GÖTEBORG
