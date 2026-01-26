Söker Ny Tandhygienist Till Vårt Trevliga Team I Nya Fräscha Lokaler
2026-01-26
Vi söker en engagerad tandhygienist till vårt team!
Är du en positiv och noggrann tandhygienist som brinner för god tandvård och ett gott bemötande? Då kan du vara den vi söker!
Vi är två tandsköterskor, två tandläkare, receptionist och en tandhygienist på denna klinik som är modernt inrett och har flera behandlingsrum
Som tandhygienist arbetar du med att förebygga och behandla sjukdomar i munhålan. Arbetet innebär undersökning av tänder och tandkött samt utförande av förebyggande och behandlande åtgärder för att främja god munhälsa hos patienter i alla åldrar.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Undersöka och bedöma patienters munhälsa
Utföra professionell tandrengöring och avlägsna tandsten och beläggningar
Förebygga och behandla tandlossningssjukdomar
Ge information och rådgivning om munhygien, kost och levnadsvanor
Utföra fluorbehandlingar och vid behov ta röntgenbilder
Dokumentera behandlingar och samarbeta med övrig tandvårdspersonalKvalifikationer
Legitimerad tandhygienist
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Ett professionellt och patientfokuserat bemötande
Vi erbjuder:
En modern klinik med engagerade kollegor
Goda lönevillkor
God stämning och ett öppet arbetsklimat
Möjlighet till utveckling och fortbildning
Trygg anställning med bra villkor
Omfattning: 75% eller heltid.
Välkommen med din ansökan!
Skicka CV och personligt brev till info@tuvetandvard.se
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på 070-7554448 eller info@tuvetandvard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@tuvetandvard.se Omfattning
