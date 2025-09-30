Söker nu KIA tekniker till kund i Stockholm!
2025-09-30
Bli en del av framtidens bilservice! Nu söker vi en engagerad KIA-tekniker till vår kund i Stockholm. Ta chansen och sök idag!
Om tjänstenSom KIA-tekniker kommer du att ingå i ett engagerat verkstadsteam där fokus ligger på service, felsökning och reparation av KIA-fordon. Du hanterar hela processen - från diagnos till färdigställd bil - och bidrar till att upprätthålla hög kundnöjdhet och en positiv laganda. Arbetet innehåller både mekaniska och elektroniska arbetsuppgifter samt avancerad felsökning med moderna diagnosverktyg.
Kvalifikationer och kravVi söker dig som har:
Fordonsteknisk utbildning, exempelvis från gymnasiets fordonsprogram eller eftergymnasial YH-utbildning inom fordonsteknik.
Minst 3 års erfarenhet som fordonstekniker, gärna med erfarenhet av KIA och genomförda märkesutbildningar.
Erfarenhet av felsökning, service, elektronik och arbete med diagnossystem för KIA.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av hybrid- eller elbilar och högvoltsutbildning.
Personliga egenskaper för framgång i rollen Du är lösningsorienterad och har ett starkt fokus på kundservice.
Du arbetar noggrant och strukturerat med stor känsla för kvalitet.
Du trivs både i team och att självständigt driva ditt arbete.
Du vill utvecklas genom kontinuerlig teknisk utbildning.
Därför ska du söka jobbet - detta erbjuder vår kund dig En stabil arbetsgivare som satsar på teknisk utveckling och modern teknik.
Tillgång till KIA:s certifierade utbildningar och verktyg.
En arbetsmiljö där trivsel, säkerhet och balans mellan arbete och fritid är viktiga faktorer.
Goda personalförmåner och kollektivavtal.
Är du en erfaren fordonstekniker som brinner för ny teknik och vill jobba med KIA i Stockholm? Då är detta din chans att ta nästa steg i karriären!
Ansök redan idag - urval sker löpande!
Välkommen med din ansökan!
Ansökan och kontaktHar du frågor om tjänsten? Kontakta Karwan via mail: Karwan@ordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är en ledande aktör inom rekrytering och bemanning för fordonsindustrin. Vi erbjuder långsiktiga matchningarmellan arbetsgivare och arbetssökande över hela landet. Som en del av Arenakoncernen fokuserar vi på hållbara och kvalitetssäkrade bemanningslösningar för branschen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
