Söker nu en Ford mekaniker till kund i Vallentuna!
2026-03-24
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som Ford-mekaniker i Vallentuna? Vi söker nu en engagerad och kompetent mekaniker till kunds moderna verkstad. Här får du arbeta med Ford-fordon i en trygg och utvecklande miljö där kvalitet, säkerhet och gott samarbete står i fokus. Vi värdesätter yrkesstolthet, laganda och kundnöjdhet.Publiceringsdatum2026-03-24Profil
Vi söker dig som är utbildad mekaniker eller har motsvarande erfarenhet av arbete med personbilar, gärna med tidigare erfarenhet av Ford eller liknande märken. Du är självständig, serviceinriktad och noggrann i ditt arbete. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs i ett team. Tjänsten förutsätter B-körkort. Du bör behärska svenska väl i tal och skrift.Arbetsuppgifter
Som mekaniker hos vår kund i Vallentuna kommer du arbeta med service, felsökning och reparationer på Ford-fordon samt förekommande bilmärken. Arbetet utförs i en välutrustad verkstad med moderna diagnosverktyg.
Exempel på arbetsuppgifter;
Utföra service och underhåll enligt fabriksspecifikation
Felsökning med diagnosverktyg och elektriska system
Reparation och byte av motor-, transmissions- och styrkomponenter
Registrera arbete i IT-system, dokumentera utförda åtgärder och tidsrapportera
Samverka med kollegor och arbetsledare för att uppnå goda resultat och hög kundnöjdhet
Vi söker dig som
Har relevant mekanikerutbildning eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av felsökning och diagnosarbete
Är serviceinriktad, noggrann och lösningsorienterad
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön och möjlighet till förmåner
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar
Arbeta i en modern verkstad med engagerade kollegor
En inkluderande arbetsplats där ditt bidrag uppskattasSå ansöker du
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialist på kompetensförsörjning inom fordonsbranschen. Vi arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning för att säkerställa att rätt kompetens hamnar i rätt roll. Vi är en del av Arenakoncernen och verkar för långsiktig utveckling och inkluderande arbetsmiljöer.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
