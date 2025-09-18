Söker nu en erfaren Bilmekaniker till Vallentuna!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Vallentuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Vallentuna
2025-09-18
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren bilmekaniker med bred kunskap inom allbilsteknik? Letar du efter nästa utmaning där du får möjlighet att arbeta med service och reparationer av flera olika bilmärken? Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla allbilsverkstaden i Vallentuna!
Bilmekaniker - ArbetsuppgifterI rollen som bilmekaniker hos oss arbetar du självständigt men är också en viktig del av ett engagerat team. Du kommer att utföra allt från grundläggande service och felsökning till mer avancerade reparationer och underhåll av bilar och lätta transportfordon av olika märken och modeller. Vår verkstad tar emot både privat- och företagskunder, vilket ger dig en varierad och stimulerande vardag.
Ansvar och dagliga uppgifter inom bilservice och reparation Service, felsökning och reparation av bilar och lätta transportfordon
Förebyggande underhåll, exempelvis oljebyten, bromsbyten och kontroll av fordonskomponenter
Byte och reparation av komponenter såsom avgassystem, fjädring och motor
Arbeta med både mekaniska och elektriska system
Kundkontakt och rådgivning kring reparationer och underhåll
Samarbeta med kollegor för att upprätthålla en effektiv och säker verkstad
Krav Flera års erfarenhet som bilmekaniker eller fordonstekniker, gärna från allbilsverkstad
God teknisk förståelse och bred kompetens inom bilteknik
Erfarenhet av felsökning, diagnos och reparation på olika typer av fordon och märken
Körkort B (manuellt) är ett krav
Grundläggande datavana (exempelvis, diagnosverktyg)
Du behärskar svenska eller engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper vi värdesätter
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med frihet under ansvar, är flexibel när arbetsdagen snabbt kan ändras och har en god samarbetsförmåga. Vår arbetsplats kännetecknas av en positiv och öppen stämning där allas idéer värdesätts - oavsett bakgrund, kön eller erfarenhet.
Vad vi erbjuder dig i rollen som bilmekaniker Marknadsmässig fast grundlön
En trygg och stabil anställning i en väletablerad allbilsverkstad
Utvecklingsmöjligheter och möjlighet att arbeta med en bred variation av bilmärken och tekniker
Stöttande arbetsmiljö med kunniga och engagerade kollegor
Arbetstider dagtid, vardagar (heltid)
God introduktion och möjlighet till vidareutbildning
Om oss - Engagerade i kompetensutveckling inom fordonsbranschen
Vi är en del av Fordonsakademin och arbetar enligt en stark värdegrund där alla behandlas lika och ges möjlighet att påverka sin roll och arbetsmiljö. Fordonsakademin står för mångfald, inkludering och personlig utveckling - oavsett kön, bakgrund eller erfarenhetsnivå är du välkommen med din ansökan.
Ansökan - Bli vår nya bilmekaniker i VallentunaVid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karwan på mail: Karwan@fordonsakademin.se
. Vi behandlar ansökningarna löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Karwan Mustafa karwan@fordonsakademin.se Jobbnummer
9514834