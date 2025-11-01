Söker målare men som även har kunskaper inom snickeri
2025-11-01
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
Erfaren målare med snickarkunskaper sökes!
Vi söker dig som är en erfaren målare men som även har kunskaper inom snickeri. Du ska vara självgående, noggrann och van vid att arbeta med både små och stora projekt. Vi värdesätter en positiv inställning och yrkesstolthet!
Kundkontakt kan förekomma, så du bör vara serviceinriktad
Skicka gärna in din ansökan med CV och några referenser på tidigare arbeten. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: jobb@lumab.se
Detta är ett heltidsjobb.

Lumab Bygg AB
Rissneleden 167
174 57 SUNDBYBERG
