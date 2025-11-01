Söker målare men som även har kunskaper inom snickeri

Lumab Bygg AB / Målarjobb / Sundbyberg
2025-11-01


Erfaren målare med snickarkunskaper sökes!
Vi söker dig som är en erfaren målare men som även har kunskaper inom snickeri. Du ska vara självgående, noggrann och van vid att arbeta med både små och stora projekt. Vi värdesätter en positiv inställning och yrkesstolthet!
Kundkontakt kan förekomma, så du bör vara serviceinriktad

Skicka gärna in din ansökan med CV och några referenser på tidigare arbeten. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: jobb@lumab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lumab Bygg AB (org.nr 556935-3914)
Rissneleden 167 (visa karta)
174 57  SUNDBYBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mza Gruppen AB

Jobbnummer
9584355

