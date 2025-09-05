Söker lokalvårdare/trappstädare på heltid i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Smart Trappstädning specialiserar sig på miljövänlig trappstädning med hög kvalité till bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i Stockholm. Bolaget har vunnit flera nya kontrakt och söker därför efter en nya medarbetare till vårt team inom lokalvård. Körkort ett krav!
Hos oss arbetar du i ett modernt och entreprenörsdrivet företag. Anställda som gör ett bra jobb har stora möjligheter att utvecklas och att ta sig an nya arbetsuppgifter inom företaget.
Företaget använder modern professionell städutrustning från Vileda. Vår affärsmodell bygger på att bygga långsiktiga kundrelationer genom att erbjuda en städning med hög kvalité vid varje städtillfälle. Vi har långa kontrakt med bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Vi bedriver ingen verksamhet för privatpersoner.
Vad du kan förvänta dig som anställd:
Ägare och chefer som bryr om samtliga anställda och deras arbetsmiljö.
Möjlighet till heltidsanställning med fast och avtalsenlig lön motsvarande minst kollektivavtal samt förmåner.
Möjlighet att utvecklas inom bolaget till team leader alternativt områdeschef.
Specialdesignade arbetskläder med vår logotyp och ID-bricka (ID-06).
Tydliga städinstruktioner och direktiv från din chef.
Vad vi förväntar oss av våra anställda:
Minst 24 månaders dokumenterad erfarenhet av trappstädning.
Erfarenhet av Viledas städutrustning/redskap är meriterande.
Vi prioriterar flexibilitet och att vara ett städföretag som ställer upp för våra kunder, inte minst i akuta situationer.
Vi söker lokalvårdare som har en positiv inställning, är serviceinriktade med känsla för kvalité och noggrannhet.
Mycket goda svenska kunskaper i tal och skrift.
Du följer företagets riktlinjer för hur vi beter oss mot våra kunder och kollegor.
Att ha grundläggande kunskaper i Microsoft Office Word och Excel är meriterande.
Kan du flera språk utöver svenska och eller engelska är det meriterande.
B-Körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: milda@smarttrappstadning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Förvaltning Sverige AB
(org.nr 559118-6753)
104 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9493943