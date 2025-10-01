Söker lokalvårdare deltid anställning i Tobo
2025-10-01
Vi söker personal som skulle gå deltid på ca 25 tim/veckan. Bil och körkortet är ingen krav men kan bli merit. Tjänst kan bli utvecklad på högre sysselsättningsgrad fram till slut av året. Du ska vara flexibel och kunna arbeta olika tider på dagen . För att passa i rollen som städare har du ett öga för detaljer och tycker om att jobba självständigt. Som person är du noggrann och trivs i en serviceinriktad roll, samt är bra på att passa tider. Tjänsten kräver svenska, lägst SFI. Vi söker nu en städare med erfarenhet av kontor städning, industristädning och storstädning inkl maskinkörning. God svenska i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: armelko.ramic@asteri-fs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personal/ Tobo". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Asteri Facility Solutions AB
(org.nr 556479-4021)
748 50 TOBO Kontakt
kundchef
Armelko Ramic armelko.ramic@asteri-fs.se Jobbnummer
9536298