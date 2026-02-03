Söker livsmedelsmedararbetare - Rosersberg
Vi på Submit söker nu efter en livsmedelsmedararbetare till vår samarbetspartner i Rosersberg.
Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker nu flera personer för vår kund i Norra Stockholm. Tjänsten är inom livsmedelsproduktion och paketering, där du kommer att bidra till både produktionen och paketeringen av produkter. Anställningen kräver ingen tidigare erfarenhet, vi söker enbart dig med följande personliga egenskaper.
Om arbetsplatsen:
Företaget förbereder all mat till flygplatsen Arlanda. så att vara bekant med produktionslinor samt bekväm med att jobba i hygienzoner är stort pluss.
Man ska vara trygg med att vilja jobba i högt tempo då man står ensam med själva vardagen är att man jobbar tillsammans för att få till maten till slutprodukt.
Profil:
God förmåga att ta egna initiativ
Trivs med enformigt och monotont arbete
Flexibel och villig att arbeta övertid vid behov
Stresstålig och kan arbeta i högt tempo
Noggrann och tar arbetet på stort allvar
Svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Jobbat inom livsmedelsproduktion.
Om du tidigare har jobbat med ett stresståligt och monotomt arbete.
Jobbat i kyligare miljöer tidigare.
Plats: Rosersberg Start: Så snabbt som möjligt Lön: Enligt ÖK. Arbetstid: Heltid Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång. Så ansöker du
