Söker Leg Arbetsterapeut till modern primärvårdsklinik
Arbetsterapeut med erfarenhet till modern primärvårdsklinik

Publiceringsdatum: 2026-03-29

Beskrivning
Vill du arbeta i en miljö där kliniskt arbete, friskvård och digital utveckling går hand i hand?
Hos oss på Hälsa i Kubik i Mölndal får du vara en del av ett engagerat team med stort hjärta för både patienter, kollegor och samtidigt möjlighet att påverka hur framtidens primärvård ska se ut.
På kliniken värdesätter vi teamarbete, kollegialt och kontinuerligt lärande högt. Vi tror att ett starkt arbetsklimat grundas i öppenhet, delaktighet och gemenskap - där vi aktivt delar kunskap, stöttar varandra och har roligt tillsammans, samtidigt som vi levererar vård av hög kvalitet.
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut med minst ett till två års erfarenhet av primärvården. Du trivs med självständigt arbete, gillar att samarbeta i team och har gärna handledarutbildning samt kompetens inom akupunktur, det är meriterande men inget kravOm tjänsten
Som arbetsterapeut hos Hälsa i Kubik möter du patienter i alla åldrar och med en stor variation av besvär - från långvarig smärta, artros till neurologisk tillstånd och postoperativ rehabilitering. Vår målsättning är att tidigt fånga upp patienternas behov, ge evidensbaserad behandling och främja egenvård.
Hos oss kommer du arbeta brett inom arbetsterapins olika områden, bland annat med:
Handträning och handrehabilitering
Bedömning, kartläggning och träning av kognition
Vardagsbalans och aktivitetsbedömning
Hjälpmedelsförskrivning och funktionsbedömning
Hembesök och bostadsanpassning
Vår klinik har ett stark friskvårdsprofil med ett nyrenoverat gym på 1000 kvm och över 600 aktiva medlemmar. Här arbetar du inte bara med sjukvård utan också med att främja hälsa på riktigt.
Tjänsten är i första hand en heltidstjänst, men vi välkomnar även dig som är intresserad av att arbeta deltid.Kravprofil för detta jobb
Legitimerad arbetsterapeut med minst 1-2 års erfarenhet av primärvård
Drivs av att vara med och forma framtidens digitala vård
Noggrann, ansvarsfull och strukturerad i sitt arbete
Är flexibel, öppen för förändring, och kan anpassa dig snabbt efter nya situationer
Du är tålmodig, lyssnar aktivt och kommunicerar effektivt
Har en god förmåga i såväl tal som skrift vad gäller det svenska och engelska språket
B-körkort och gärna tillgång till bil
Meriterande:
Handelarutbildning för studenter
Akupunkturutbildning
Fördelar:
En trygg heltidsanställning
Goda förmåner inom friskvård
Försäkring och pension via vårt kollektivavtal
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och att vara med och påverka hur vårdens formas framåt
Flexibilitet i arbetsupplägget
Hälsa i kubik är en del av Vårdval Rehab och har funnits i Mölndal sedan 2014. Vi kombinerar evidensbaserad primärvård med ett tydligt fokus på rörelse, förebyggande arbete och digital tillgänglighet
Joint Academy är verksam i Sverige, USA och England och har behandlat över 150 000 patienter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
sofia.skantzpollak@halsaikubik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arthro Therapeutics AB
(org.nr 556941-9210)
Åbäcksgatan 6A (visa karta
)
431 67 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälsa i Kubik Jobbnummer
9825795