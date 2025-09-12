Söker, kvinnliga personliga assistenter till kund i centrala Linköping
2025-09-12
Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang, är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
Kunden behöver hjälp och stöttning med allt i sin vardag. Hon bor i centrala Linköping tillsammans med sin man.
Kunden kommunicerar med tal.
Profil på dig som söker:
• Man måste vilja lära sig ocg inte ge upp, då arbetet innebär mycket rutiner och olika moment.
• Att man är positiv och glad är en förutsättning
• Du får gärna vara pratsam men ändå lyhörd
• Du ska vara tjej/kvinna, ålder spelar ingen roll
• Du ska ha förmåga att samarbeta då man vissa tider arbetar med en kollega.
• Personkemin är A och O
• Viktigt att du är noga med tystnadsplikten
• ICKE RÖKARE
Arbetstider:
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och natt. (Vaken natt)
Arbetsuppgifter:
• Hjälp vid Hygien
• Kunden sitter i rullstol och du behöver hjälpa till med förflyttningar via lift.
• Att hjälpa kunden med allt i hemmet och utanför hemmet i dennes vardag.
Övrigt:
Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
Lönebeskeden kommer till Kivra.
Urval sker löpande så ansök i god tid
Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 8 orter i Sverige. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/ Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9505282