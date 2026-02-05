Söker, kvinnliga personliga assistenter för dag/kväll/natt arbete till kund
Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-02-05
Personlig assistent - Centrala Linköping
En kvinna bosatt i centrala Linköping söker nu förstärkning till sitt team.
Behovet finns för både tillsvidareanställning och vikariat.
Om rollen:
Du stöttar kunden med allt i det dagliga livet. Arbetet sker i kundens hem, som hon delar med sin man.Kommunikation: Kunden kommunicerar via tal.Vem söker vi? Vi letar efter dig som är extremt noggrann och har en naturlig blick för detaljer. Du trivs med att följa tydliga rutiner och har en positiv inställning.
Profil på dig som söker:
• Man måste vilja lära sig och inte ge upp, då arbetet innebär mycket rutiner och olika moment.
• Att man är positiv och glad är en förutsättning
• Du får gärna vara pratsam men ändå lyhörd
• Du ska vara tjej/kvinna, ålder spelar ingen roll
• Du ska ha förmåga att samarbeta då man vissa tider arbetar med en kollega.
• Personkemin är A och O
• Viktigt att du är noga med tystnadsplikten
• ICKE RÖKARE
Arbetstider:
08.00-16.30, 16.30-22-00 och 22.00-10.00
(vaken natt)
Arbetsuppgifter:
• Hjälp vid Hygien
• Kunden sitter i rullstol och du behöver hjälpa till med förflyttningar via lift, samt köra permobil
• Att hjälpa kunden med allt i hemmet och utanför hemmet i dennes vardag.
Övrigt: Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
Lönebeskeden kommer till Kivra.
Urval sker löpande så ansök i god tid
Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 9 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder ger trygghet och bättre service, detta är vår största styrka då vi har som mål att bistå människor oavsett funktionshinder med den i särklass tryggaste assistansen samt vara en attraktiv arbetsgivare genom att vi finns i närområdet och kan stötta och finnas för våra medarbetare.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Som anställd hos Inspirera Assistans får du utbildning, den introduktion just du behöver för att vara trygg i rollen som personlig assistent, kontinuerliga personalmöten och friskvårdsbidrag.
Läs gärna mer på inspireraassistans.se
