Söker, kvinnliga personliga assistenter för dag/kväll/natt arbete till kund
Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-01-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspirera Assistans AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Kvinnlig kund i centrala Linköping söker nu flera personliga assistenter till sin arbetsgrupp, det behövs både vikarier och ordinarie assistenter.
Kunden behöver hjälp och stöttning med allt i sin vardag. Hon bor i centrala Linköping tillsammans med sin man.
Kunden kommunicerar med tal.
Profil på dig som söker:
• Man måste vilja lära sig och inte ge upp, då arbetet innebär mycket rutiner och olika moment.
• Att man är positiv och glad är en förutsättning
• Du får gärna vara pratsam men ändå lyhörd
• Du ska vara tjej/kvinna, ålder spelar ingen roll
• Du ska ha förmåga att samarbeta då man vissa tider arbetar med en kollega.
• Personkemin är A och O
• Viktigt att du är noga med tystnadsplikten
• ICKE RÖKARE
Arbetstider:
08.00-16.30, 16.30-22-00 och 22.00-10.00
(vaken natt)
Arbetsuppgifter:
• Hjälp vid Hygien
• Kunden sitter i rullstol och du behöver hjälpa till med förflyttningar via lift, samt köra permobil
• Att hjälpa kunden med allt i hemmet och utanför hemmet i dennes vardag.
Övrigt: Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
Lönebeskeden kommer till Kivra.
Urval sker löpande så ansök i god tid
Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 9 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder ger trygghet och bättre service, detta är vår största styrka då vi har som mål att bistå människor oavsett funktionshinder med den i särklass tryggaste assistansen samt vara en attraktiv arbetsgivare genom att vi finns i närområdet och kan stötta och finnas för våra medarbetare.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Som anställd hos Inspirera Assistans får du utbildning, den introduktion just du behöver för att vara trygg i rollen som personlig assistent, kontinuerliga personalmöten och friskvårdsbidrag.
Läs gärna mer på inspireraassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/ Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9673046