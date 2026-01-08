Söker, kvinnliga personliga assistenter för dag/kväll/natt arbete till kund

Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping
2026-01-08


Kvinnlig kund i centrala Linköping söker nu flera personliga assistenter till sin arbetsgrupp, det behövs både vikarier och ordinarie assistenter.

Kunden behöver hjälp och stöttning med allt i sin vardag. Hon bor i centrala Linköping tillsammans med sin man.
Kunden kommunicerar med tal.

Profil på dig som söker:

• Man måste vilja lära sig och inte ge upp, då arbetet innebär mycket rutiner och olika moment.
• Att man är positiv och glad är en förutsättning
• Du får gärna vara pratsam men ändå lyhörd
• Du ska vara tjej/kvinna, ålder spelar ingen roll
• Du ska ha förmåga att samarbeta då man vissa tider arbetar med en kollega.
• Personkemin är A och O
• Viktigt att du är noga med tystnadsplikten
• ICKE RÖKARE

Arbetstider:

08.00-16.30, 16.30-22-00 och 22.00-10.00
(vaken natt)


Arbetsuppgifter:
• Hjälp vid Hygien
• Kunden sitter i rullstol och du behöver hjälpa till med förflyttningar via lift, samt köra permobil
• Att hjälpa kunden med allt i hemmet och utanför hemmet i dennes vardag.


Övrigt: Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.

Lönebeskeden kommer till Kivra.

Urval sker löpande så ansök i god tid


Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.

Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 9 orter i Sverige.

Vi tror på att närhet till våra kunder ger trygghet och bättre service, detta är vår största styrka då vi har som mål att bistå människor oavsett funktionshinder med den i särklass tryggaste assistansen samt vara en attraktiv arbetsgivare genom att vi finns i närområdet och kan stötta och finnas för våra medarbetare.

Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.

Som anställd hos Inspirera Assistans får du utbildning, den introduktion just du behöver för att vara trygg i rollen som personlig assistent, kontinuerliga personalmöten och friskvårdsbidrag.

Läs gärna mer på inspireraassistans.se

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Inspirera Assistans AB (org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/

Arbetsplats
Inspirera Assistans

Jobbnummer
9673046

