Söker kreativ frisör med passion för yrket
2025-09-18
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
Frisör sökes - Bli en del av vårt härliga team!
Älskar du att klippa, färga och få människor att känna sig som sitt bästa jag? Vi söker en frisör med hjärtat på rätt plats som vill växa tillsammans med oss i vår mysiga salong.
Vi letar efter dig som:
* Har en genuin passion för frisöryrket och brinner för kundupplevelsen
* Är självständig, trygg i din yrkesroll och gillar att ta ansvar
* Talar och skriver flytande svenska
* Har en positiv och inbjudande personlighet, och tycker om att bygga relationer med både kunder och kollegor
Hos oss får du arbeta i en familjär och trivsam miljö, där alla är med och bidrar till den goda stämningen. Vi tror på att ha kul på jobbet, stötta varandra och samtidigt leverera riktigt fina resultat till våra kunder.
Vi erbjuder:
* En stabil arbetsplats med god stämning
* Möjlighet att påverka ditt schema och din utveckling
* Ett team som peppar och inspirerar varandra
* Bra villkor och en salong med många nöjda stamkunder
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Info@salonghairline.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Acsesso
, https://www.salonghairline.se
Gamla kronvägen 37B (visa karta
)
433 38 PARTILLE Arbetsplats
Salong Hairline Jobbnummer
9515292