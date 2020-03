Söker kökspersonal till Mandy 's Diner Älvsered - Lucky Ridge Kitchen AB - Restaurangbiträdesjobb i Falkenberg

Lucky Ridge Kitchen AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg2020-03-16Vi söker nu köksbiträde/kockar för helger/kvällar och till sommaren.Vi är en populär restaurang i Älvsered med inspiration från det amerikanska köket. Lokalen pryds av tidsenliga originalföremål från 50-60 talet och rock 'n roll musik! Vi finns även i Töreboda. Restaurangen har öppet alla dagar under sommaren, därefter helger fre-sön. Under sommaren har vi högt tryck så det finns alltid något att göra.Jobba hos oss i sommar och bli en i gänget!Nu söker vi som sagt nya glada medarbetare till köket som trivs att arbeta i högt tempo. Vi ser helst att du har tidigare erfarenheter inom yrket, men utbildning är inget krav. Absolut viktigaste för oss är att du trivs med människor, gillar fart och fläkt och har den rätta attityden. Du jobbar lika bra på egen hand som i grupp och sätter alltid gästupplevelsen i fokus.Heltid/deltid enligt överenskommelse, med chans till förlängning. Tjänsten finns även för dig som endast söker sommarjobb.Vi ser helst att du är över 18 år men inget krav.Rekrytering sker löpande.Är du intresserad eller har frågor angående tjänsten skicka gärna in ditt CV och personligt brev till mandysalvsered@outlook.com 2020-03-16Sista dag att ansöka är 2020-05-04Lucky Ridge Kitchen ABKinnavägen 231163 Älvsered5153005