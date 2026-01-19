Söker kock till Takterrassen i Eskilstuna

Jon AB / Kockjobb / Eskilstuna
2026-01-19


Vi söker personal till takterrassen i Eskilstuna!

Vill du jobba på en av Eskilstunas härligaste platser i sommar?
Vår takterrass söker nu fler stjärnor till både lunch- och kvällspass!

Hos oss får du:
Ett härligt team med bra sammanhållning
Fin atmosfär med utsikt över ån
Bra arbetstider - både dag och kväll
Ett roligt och socialt jobb i högt tempo

Vi söker dig som är:
Positiv och serviceinriktad
Gillar att jobba i team
Ansvarstagande och flexibel
Erfarenhet är obligatoriskt

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till daniel@basilica.se och bli en del av vårt fantastiska gäng!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Mail
E-post: daniel@basilica.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jon AB (org.nr 556793-5266)
Gunborg Nymans 2 (visa karta)
632 22  ESKILSTUNA

Arbetsplats
JON AB

Jobbnummer
9693159

