Söker kock till Takterrassen i Eskilstuna
2026-01-19
Vi söker personal till takterrassen i Eskilstuna!
Vill du jobba på en av Eskilstunas härligaste platser i sommar?
Vår takterrass söker nu fler stjärnor till både lunch- och kvällspass!
Hos oss får du:
Ett härligt team med bra sammanhållning
Fin atmosfär med utsikt över ån
Bra arbetstider - både dag och kväll
Ett roligt och socialt jobb i högt tempo
Vi söker dig som är:
Positiv och serviceinriktad
Gillar att jobba i team
Ansvarstagande och flexibel
Erfarenhet är obligatoriskt
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till daniel@basilica.se
och bli en del av vårt fantastiska gäng! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Mail
E-post: daniel@basilica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jon AB
(org.nr 556793-5266)
Gunborg Nymans 2 (visa karta
)
632 22 ESKILSTUNA Arbetsplats
JON AB Jobbnummer
9693159