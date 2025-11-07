Söker fysioterapeut till vår klinik PTJ Rehab Hallunda
2025-11-07
Är du den fysioterapeut vi söker?
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Rehab Hallunda
Vi söker en fysioterapeut till vår klinik.
Har du ett intresse att arbeta med en varierad patientgrupp med olika diagnoser och åldrar är du kanske rätt person för oss. Har du ett specifikt intresse och/eller kunskapsområde finns det goda möjligheter att utveckla det på kliniken.
Arbetsplatsen genomsyras av fin gemenskap i ett prestigelöst klimat.
Som fysioterapeut kan du göra stor skillnad för våra patienter och vi hoppas att du skall vilja fortsätta att utveckla vården tillsammans med oss. Till din hjälp har du hjälpsamma och kunniga kollegor.
Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och har intresse eller erfarenhet av arbete inom primärvården.
Vi söker en Leg fysioterapeut med huvudsaklig inriktning mot kliniskt arbete på mottagningen men vid behov kan även hembesök förekomma.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Personliga egenskaper
Du trivs med ett högt arbetstempo där förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete är viktiga egenskaper. Du är engagerad, nytänkande och lösningsinriktad som person. Du är bra på att kommunicera och samarbeta med dina kollegor. Du har ett professionellt förhållningssätt och är bra på att skapa goda relationer för att få patienten att känna sig delaktig och trygg.
Information om arbetsplatsen
Rehab Hallunda är en primärvårdsenhet som ligger i Hallunda centrum, nära t-banestationen, med drygt 25 medarbetare. Här arbetar arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kiropraktor, receptionister, klinikassistent och enhetschef.
Enheten har ett nära samarbete med övriga 7 rehabkliniker inom Praktikertjänst AB samt med närliggande vårdcentraler, BVC, BUMM och kommunen.
Övrig information
Mentorsprogram för våra mer oerfarna fysioterapeuter
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Stora möjligheter att påverka dina arbetstider
Ett generöst flextidsavtal
Korta beslutsvägar
Ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr/år
Fri sjukvård/fria läkemedel upp till högkostnadsbelopp
Individuell lönesättning
Vi är anslutna till Vårdföretagarna och kollektivavtal finns
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 60 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
