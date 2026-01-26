Söker erfaren bilmekaniker till Motor-Center I Gröndal
Motor-Center i Gröndal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motor-Center i Gröndal AB i Stockholm
Är du en erfaren och engagerad bilmekaniker som brinner för att lösa problem och leverera kvalité? På Motor-Center i Gröndal söker vi nu en ny kollega som vill vara med och bygga vår framgång tillsammans med ett tight och roligt gäng.Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Motor-Center är en modern och välrenommerad verkstad mitt i hjärtat av Gröndal. Vi har ett brett kundunderlag, värnar om långsiktiga relationer och strävar alltid efter den bästa möjliga servicen. Hos oss är du en viktig pusselbit i ett sammansvetsat team.Om tjänsten
Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av reparations- och servicearbete på personbilar. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och god kundservice högt.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• Diagnostisering, reparation och underhåll av personbilar.
• Arbete enligt moderna rutiner och med stöd av avancerad diagnostikutrustning.
• Kundmöten och teknisk rådgivning.
• Att aktivt medverka till en positiv och säker arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning (t.ex. Bilmekaniker) och flera års praktisk erfarenhet från bilbranschen.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort (ett krav).
• Ett strukturerat och ansvarsfullt arbetssätt.
• God förmåga att samarbeta, men även att arbeta självständigt.
• En positiv inställning och en genuint serviceinriktad attityd.
Meriterande är:
• Erfarenhet av vissa bilmärken eller specialområden.
Vad erbjuder vi?
• En anställning med konkurrenskraftig lön och förmånliga villkor.
• En trygg arbetsplats i en modern och väluprustad verkstad.
• Ett härligt och stabilt team med god stämning.
• Möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling.
• En central arbetsplats i Gröndal med god kommunikation.
Intresserad?
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan snarast möjligt! Välkommen med din ansökan och CV via e-post till: omed@motor-center.se
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verkstadschef [Ange namn här] på telefon [Ange telefonnummer här].
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: Omed@motor-center.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motor-Center i Gröndal AB
(org.nr 556601-1598)
Ormbergsvägen 6 (visa karta
)
117 67 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Omed Afshar Omed@motor-center.se 0795856874 Jobbnummer
9705907