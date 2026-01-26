Söker erfaren bilmekaniker till Motor-Center I Gröndal

Motor-Center i Gröndal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-01-26


Är du en erfaren och engagerad bilmekaniker som brinner för att lösa problem och leverera kvalité? På Motor-Center i Gröndal söker vi nu en ny kollega som vill vara med och bygga vår framgång tillsammans med ett tight och roligt gäng.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Om företaget
Motor-Center är en modern och välrenommerad verkstad mitt i hjärtat av Gröndal. Vi har ett brett kundunderlag, värnar om långsiktiga relationer och strävar alltid efter den bästa möjliga servicen. Hos oss är du en viktig pusselbit i ett sammansvetsat team.

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av reparations- och servicearbete på personbilar. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och god kundservice högt.

Dina arbetsuppgifter innefattar:

• Diagnostisering, reparation och underhåll av personbilar.
• Arbete enligt moderna rutiner och med stöd av avancerad diagnostikutrustning.
• Kundmöten och teknisk rådgivning.
• Att aktivt medverka till en positiv och säker arbetsmiljö.

Vi söker dig som har:

• Relevant utbildning (t.ex. Bilmekaniker) och flera års praktisk erfarenhet från bilbranschen.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort (ett krav).
• Ett strukturerat och ansvarsfullt arbetssätt.
• God förmåga att samarbeta, men även att arbeta självständigt.
• En positiv inställning och en genuint serviceinriktad attityd.

Meriterande är:

• Erfarenhet av vissa bilmärken eller specialområden.

Vad erbjuder vi?

• En anställning med konkurrenskraftig lön och förmånliga villkor.
• En trygg arbetsplats i en modern och väluprustad verkstad.
• Ett härligt och stabilt team med god stämning.
• Möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling.
• En central arbetsplats i Gröndal med god kommunikation.

Intresserad?
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan snarast möjligt! Välkommen med din ansökan och CV via e-post till: omed@motor-center.se

Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verkstadschef [Ange namn här] på telefon [Ange telefonnummer här].

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: Omed@motor-center.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Motor-Center i Gröndal AB (org.nr 556601-1598)
Ormbergsvägen 6 (visa karta)
117 67  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Omed Afshar
Omed@motor-center.se
0795856874

Jobbnummer
9705907

