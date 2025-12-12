Söker engagerad assistent för vaken nattrad till kvinna i Heby

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Heby
2025-12-12


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Heby, Sala, Östhammar, Enköping, Västerås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Heby, Sala, Östhammar, Enköping, Västerås eller i hela Sverige

Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Vi söker nu en engagerad personlig assistent till en kvinna i Heby som behöver stöd i sin vardag. Du som söker bör vara kreativ, positiv och ha hjärtat på rätt ställe.

Publiceringsdatum
2025-12-12

Om tjänsten
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
• Omvårdnad
• Hjälp med sociala aktiviteter
• Stöd vid träning
• Vanliga hushållssysslor

Du kommer att arbeta nära kunden och vara en viktig del i att skapa en trygg och meningsfull vardag.

Vi erbjuder en vaken nattrad på ca: 65%. Arbetstiderna är oftast förlagda 20.30 - 09.00, 2 nätter i veckan, vardagar. Man får gärna vid behov hjälpa till övriga tider.

Om dig
Vi söker dig som:
• Är lyhörd, ansvarstagande och flexibel
• Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
• Trivs i en roll där du både stöttar och engagerar
• Har god samarbetsförmåga och ett gott humör

Erfarenhet av epilepsi är meriterande, men inte ett krav. För oss är personkemin det allra viktigaste.

Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan med en kort presentation av dig själv och ditt cv varför du är intresserad av tjänsten.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Jian Chowdhury
0722344549

Jobbnummer
9640602

Prenumerera på jobb från Alma Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Alma Assistans AB: