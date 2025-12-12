Söker engagerad assistent för vaken nattrad till kvinna i Heby
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Heby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Heby
2025-12-12
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker nu en engagerad personlig assistent till en kvinna i Heby som behöver stöd i sin vardag. Du som söker bör vara kreativ, positiv och ha hjärtat på rätt ställe.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
• Omvårdnad
• Hjälp med sociala aktiviteter
• Stöd vid träning
• Vanliga hushållssysslor
Du kommer att arbeta nära kunden och vara en viktig del i att skapa en trygg och meningsfull vardag.
Vi erbjuder en vaken nattrad på ca: 65%. Arbetstiderna är oftast förlagda 20.30 - 09.00, 2 nätter i veckan, vardagar. Man får gärna vid behov hjälpa till övriga tider.
Om dig
Vi söker dig som:
• Är lyhörd, ansvarstagande och flexibel
• Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
• Trivs i en roll där du både stöttar och engagerar
• Har god samarbetsförmåga och ett gott humör
Erfarenhet av epilepsi är meriterande, men inte ett krav. För oss är personkemin det allra viktigaste.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan med en kort presentation av dig själv och ditt cv varför du är intresserad av tjänsten.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Jian Chowdhury 0722344549 Jobbnummer
9640602