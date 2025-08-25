Söker endokrinolog till sjukhus i Stockholm
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kletor Sverige AB i Stockholm
, Tranås
, Kristianstad
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du specialist i endokrinologi söker en kliniskt stimulerande roll på ett väletablerat sjukhus i centrala Stockholm? Nu finns möjligheten att arbeta i en engagerad, multidisciplinär miljö där du får möjlighet att använda hela din kompetens - mitt i huvudstaden.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Du kommer att arbeta på en internmedicinsk klinik med särskild inriktning mot endokrinologi och diabetes, där både öppenvård och vårdavdelningsarbete förekommer.
Arbetet innefattar utredning och behandling av patienter med bl.a.:
Diabetes typ 1 och 2
Thyreoideasjukdomar
Osteoporos
Hypofyssjukdomar
Andra endokrina rubbningar
Du arbetar i nära samarbete med andra specialister inom internmedicin, vårdpersonal, diabetessjuksköterskor och paramedicinare. Här finns god tillgång till stöd, kollegial samverkan och möjlighet att delta i förbättringsarbete och klinikutveckling.
Vi söker dig som:
Har svenskt specialistbevis i endokrinologi
Har bred klinisk kompetens och flera års erfarenhet inom området
Är samarbetsinriktad och har god kommunikativ förmåga
Har intresse för utveckling, kvalitet och teamarbete inom slutenvård och öppenvård
Varför Stockholm?
Här arbetar du i ett av Sveriges mest centralt belägna sjukhusområden, omgivet av vatten, grönområden, kultur och stadspuls. Med kollektivtrafik precis utanför dörren och allt staden har att erbjuda inom räckhåll, får du både professionell utveckling och hög livskvalitet.
Vad Dignus Medical erbjuder dig:
Löpande stöd under hela rekryteringsprocessen
Hjälp vid flytt till Stockholm, inklusive stöd i bostadssökning
Stöd för medföljande familj vid behov
Ta nästa steg i din karriär - och ett stort steg mot balans i livet.
Skicka in en ansökan idag! Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Sevgi Iljazi | Rekryterare
Mobil: +46 (0)73-203 47 90
Mail: sevgi@dignusmedical.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197) Arbetsplats
Dignus Medical /Kletor Sverige AB Jobbnummer
9474074