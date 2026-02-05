Söker en vikarie till mitt härliga team! Refnr:151-2026
2026-02-05
Jag själv är en person på 34 år och söker nu en timvikarie som kan arbeta vid behov. Under sommaren finns möjlighet att gå på schema.
Pga svåra smärtor är jag sängliggande, men oftast har vi kul och skämtar med varandra ändå!
Jag har även en trakeostomi med respirator kopplad till dygnet runt. Jag kan alltså inte andas själv förutom några mesiga små puffar. Ditt jobb innebär mycket att hjälpa mig att hålla fri luftväg. Hosta med hostmaskin, suga med slemsug - ibland flera gånger i timmen. Handventilera mig med andningsballong när respen strular eller att jag av annan anledning inte får tillräckligt med luft.
I övrigt behöver jag hjälp med nästan exakt allt.
Jag har dubbelassistans dygnet runt. Arbetstiderna är 07:45-19:45, 19:45-07:45 (vaken natt) samt 09:00-09:00.
Mina intressen är sociala medier, shoppa och att kolla på filmer och serier.
Om dig
Du själv behöver vara anpassningsbar till mitt liv och hur jag vill ha det samt vad jag behöver hjälp med och hur. Du får utbildning i allt som jobbet innebär, här på plats!
Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: 151-2026.
Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "151-2026".
, http://www.mejdej.se
290 30 KRISTIANSTAD Arbetsplats
MejDej-kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112 Jobbnummer
9724439