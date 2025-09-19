Söker en kvinnlig personlig assistent med B-körkort, natt
2025-09-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Sävsjö
, Skövde
, Göteborg
, Uddevalla
Nu söker vi en kvinnlig personlig assistent
Vi söker dig som kanske redan har en sysselsättning. Men som skulle vilja ha några nätter extra på schema varje vecka. Med möjlighet att jobba extra vid behov.
Vi söker dig som vill göra det lilla extra för en annan människa. Inte nödvändigtvis som har erfarenhet sedan tidigare, utan viktigast är att er personkemi stämmer och att du har körkort.
Om rollen
Vår kund är rullstolsburen, boende med sin man i ett hus och lever ett aktivt liv. Hon jobbar heltid och det innebär att en assistent alltid är med henne.
Vår kund har en aktiv vardag, fylld av matlagning, sociala sammanhang och resor eller utflykter.
Som assistent kommer du att vara hennes stöd i alla delar av vardagen. Du är hennes armar och ben och tar emot arbetsuppgifter muntligt vilket gör att du måste kunna tala och förstå svenska obehindrat.
Du hjälper vår kund med allt ifrån vardagliga sysslor, förflyttning, hygien, handla, städa, matlagning, trädgårdsarbete, följa med på resor, träning och mycket mera. Du ska finnas till hands när hon är hemma, arbetar eller är ute på olika aktiviteter.
Vem är du
Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd, kan ta egna initiativ och tycker om att skapa trivsel i hemmet. Du är rökfri! Personkemin är viktig, så vi söker dig som är lättlärd, positiv, tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.
Tjänstgöringsgrad: deltid, timvikarie på rullande schema, med möjlighet till extra timmar vid behov.
Arbetstiden vardagar: natt 22.00-07.30, (jour kl 00.00-04.30)
Arbetstiden helger: natt 22.00-10.00, (jour kl 00.00-04.30)
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vänligen kontakta oss för mer information.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Mikaela Lembke mikaela.lembke@omsorgassistans.se Jobbnummer
9516710