Söker en duktig Målare Kakelsättare/Snickare
2025-11-01
Vi förvaltar över 1800 hyreslägenheter och 2000 kommersiella enheter i stor Stockholm.
Vi söker en erfaren kakelsättare/plattsättare till vårt lag. Vi utför renoveringar av lägenheter och lokaler efter kunderna och fastighetsägarnas behöv.
Vi söker en duktig, noggrann, lojal kakelsättare som är kunnig på våtrumsutrymme och dess regler.
Vi söker Dig som gillar att ta ansvar och är självgående. Du ska vara social och ha ett bra bemötande mot dina arbetskamrater och kunder.
Vi ser helst att du har bra referenser på plattsättningsarbeten och har jobbat med olika system av tätskikt i våtrumsutrymmen.
Har du snickarkunskaper och målerikunskaper är det till fördel. Du är arbetsam och kan arbeta både självständigt och i grupp, ska vara flexibel och lojal.
• Minst 3 års erfarenhet i fastighetsbranschen/byggbranschen
• Självgående inom fallspackling, tätskiktsarbeten, plattsättning
• Kunskap om måleri och snickeri, om allmän byggnation
• God social kompetens, lojal, noggrann med tider
Meriterande:
• Körkort
• behärskar svenska i tal och skrift
• om Du kan andra arbeten inom byggbranschen
Vi erbjuder en fulltidslön med provanställning på 6 månader och tillsvidare anställning därefter.
Svara ENDAST om Du uppfyller alla krav.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: work@wonnafast.se
