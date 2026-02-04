Söker en CE chaufför till Sandahls i Vårgårda!
2026-02-04
Till denna körning behöver vi dig som gillar utmaning, har en positiv inställning och vill ha ordning och reda. Du kan ta egna beslut och ansvar men inga problem att även samarbeta. Tycker du om utmaningar, är en god lagkamrat, engagerad och gillar att visa god service till våra kunder så kommer du trivas hos oss. En merit om du har erfarenhet av att hantera olika typer av gods.
I Din yrkesroll är du kostnadsmedveten har ett stort intresse för att arbeta tillsammans i grupp med både intern och extern personal. Detta kräver personliga egenskaper som samarbetsförmåga, kreativitet, flexibilitet, god simultanförmåga och noggrannhet. Tidvis är arbetet mycket intensivt, vi förväntar oss att du bibehåller god servicenivå och gott humör även när det är stressigt. I denna tjänst jobbar du dagtid, dgr/v á 10 tim/dag. Start tidiga morgnar vid ca kl 05,00 och ibland ännu tidigare.
Krav för tjänsten
• Har ett CE-körkort
• YKB
• Truckkort
• Behärskar svenska språket obehindrat
Meriterande om du har ADR.
Vi erbjuder
• En möjlighet att arbeta med hållbarhet och växa med företaget
• En positiv arbetsmiljö där utveckling och samarbete prioriteras
• Kollektivavtal
• Lunchförmån
• Generöst friskvårdsbidrag
Om företaget
Sandahlsbolagen är ett av Sveriges största privatägda logistikföretag. Allt startade 1949 med en mans vision om att lösa kundernas transporter lite snabbare, lite smartare. Sandahls är ständigt på väg. Dygnet runt, mil efter mil levererar vi kvalitet till våra kunder inom logistik och entreprenad.
Våra uppdrag tar oss till Sveriges alla hörn. Ibland är det raka spåret, ibland får vi själva bana väg. Men alltid med riktningen noggrant kalibrerad - på rätt väg mot en hållbar framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandahls Logistik AB
För detta jobb krävs körkort.
