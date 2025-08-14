Söker en Billackerare till kund i Tagene!
Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du noggrann, kvalitetsmedveten och har erfarenhet av billackering? Nu söker vi på Fordonsakademin engagerade billackerare till vår kund i Tagene!
Om tjänstenVi erbjuder dig en möjlighet att arbeta som billackerare i en modern och välutrustad bilverkstad. Du blir en viktig del av ett team där kvalitet, arbetsglädje och kundnöjdhet står i fokus. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Arbetet är varierande och innebär olika uppgifter inom lackering och underhåll av fordon.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för billackerare Förarbete inför lackering, till exempel slipning, spackling och maskering
Lackering av personbilar och transportbilar utifrån färgkoder och kundens önskemål
Reparation av mindre lackskador och efterbehandling
Kvalitetskontroll och noggrann inspektion av färdiga arbeten
Viss kundkontakt samt enklare lagerarbete kan förekomma
Vem är du som söker tjänsten billackerare?
Vi söker dig som har erfarenhet av billackering eller är utbildad inom området. Som person är du noggrann och kvalitetsmedveten, har lätt för att samarbeta i team och kan arbeta självständigt. Du motiveras av utmaningar, tar ansvar och trivs i en roll där kvalitet är viktigast. Du har en positiv inställning och gott bemötande mot både kunder och kollegor.
Krav och kvalifikationer Erfarenhet av lackering eller bilreparation är ett krav
B-körkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, engelska är meriterande
Ansökan och kontakt - Sök tjänsten billackerare redan idag
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Karwan via mail: Karwan@fordonsakademin.se
. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Om FordonsakademinFordonsakademin är ledande inom kompetensförsörjning för fordonsbranschen i Sverige. Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att höja kompetensen och kvaliteten i branschen. Vår organisation är en del av Arenakoncernen med närvaro över hela landet.
Vår arbetskultur och värderingarVi på Fordonsakademin är engagerade i att hjälpa arbetssökande att hitta rätt arbetsplats inom fordonsbranschen. Vår rekryteringsprocess genomsyras av professionalism, engagemang och personligt bemötande. Välkommen med din ansökan - kanske blir du vår nästa kollega i Tagene! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Karwan Mustafa karwan@fordonsakademin.se Jobbnummer
9458619