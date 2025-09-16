Söker en assistent till mitt härliga team! Timvikarie. Refnr: 151-2025

2025-09-16


Jag själv är en person på 33 år och söker nu en positiv assistent som kan arbeta vid behov.
Pga svåra smärtor är jag sängliggande, men oftast har vi kul och skämtar med varandra ändå!
Jag har även en trakeostomi med respirator kopplad till dygnet runt. Jag kan alltså inte andas själv förutom några mesiga små puffar. Ditt jobb innebär mycket att hjälpa mig att hålla fri luftväg. Hosta med hostmaskin, suga med slemsug - ibland flera gånger i timmen. Handventilera mig med andningsballong när respen strular eller att jag av annan anledning inte får tillräckligt med luft.
I övrigt behöver jag hjälp med nästan exakt allt.
Jag har dubbelassistans dygnet runt. En jobbar dag (7.45-19.45), en jobbar vaken natt (19.45-7.45) och en jobbar dygn (09.00-09.00 med sovande natt som avbryts när jag behöver er båda). I akuta fall delar vi på pass, men bara om det behövs för att få ihop det.
Mina intressen är sociala medier, shoppa och att kolla på filmer och serier.
Om dig
Du själv behöver vara anpassningsbar till mitt liv och hur jag vill ha det samt vad jag behöver hjälp med och hur. Du får utbildning i allt som jobbet innebär, här på plats!
Vi söker nu timvikarie som kan arbeta vid behov. Rekryteringen kommer att påbörjas innan ansökningsdag.
Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se och ange refnr: 151-2025.
Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobbansokan@mejdej.se

