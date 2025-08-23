Söker: Egenföretagare/Underkonsulter till Nordisk Kompetens - Linköping
2025-08-23
OBS! Detta är inte en anställning - vi söker endast dig som driver eller vill starta eget företag (med F-skattsedel) och vill bygga upp ett starkt samarbete med oss.

Om företaget
Nordisk Kompetens är en växande aktör inom omställning, rekrytering, bemanning och kompetensutveckling. Vi har ramavtal med Arbetsförmedlingen (bl.a. Rusta och Matcha), Trygghetsstiftelsen, Trygghetsfonden, TRS, CIKO, Sobona samt flera kommuner och privata aktörer.
Vi är trippelcertifierade via Almega och arbetar med välkända verktyg som JTI, Matrigma, MAP, AON, m.fl.
Nu står vi inför en spännande expansionsfas, där vi vill bygga upp en stark lokal närvaro - och söker dig som är egenföretagare och entreprenör.
Din roll som underkonsult
Som underkonsult driver du ditt eget företag men samarbetar tätt med oss. Du får möjlighet att ta uppdrag inom flera områden, exempelvis:
• Rusta och Matcha - coachning och stöd till arbetssökande.
• Omställning & karriärvägledning - stöd vid förändring i arbetslivet.
• Rekrytering & bemanning - matchning av kandidater till rätt arbetsgivare.
• Kompetensutveckling - stöd till individer, grupper och organisationer i utveckling.
Vi söker dig som inte bara vill ta uppdrag, utan som vill vara med och bygga upp vår verksamhet. Det innebär att du arbetar långsiktigt, utvecklar affären och bidrar till vår lokala tillväxt.
Vi söker dig som:
Har eget företag (eller planerar att starta - F-skattsedel är ett krav).
Har erfarenhet av coaching, omställning, rekrytering eller liknande.
Är entreprenöriell och vill växa tillsammans med oss.
Kan arbeta på plats (inte enbart digitalt).
Har relevant utbildning (ex. beteendevetenskap, personal/arbetsliv, SYV eller liknande).
Varför samarbeta med oss?
• Tillgång till flera olika uppdrag och tjänster via våra ramavtal.
• Möjlighet till stabila intäkter genom bredden av våra uppdrag.
• Del i en expansiv organisation som växer i hela Sverige.
• Stöd av välbeprövade verktyg och metoder.
Nästa steg
Vill du bygga framtiden med oss ?
Skicka din intresseanmälan och berätta om ditt företag och din erfarenhet.
Vi startar samarbeten löpande så fort vi hittar rätt kompetens.
Observera: Detta är endast aktuellt för dig med eget företag. Vi tar inte emot ansökningar om anställning för denna roll.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556987-0750) Arbetsplats
Nordisk Kompetens

Jobbnummer
9472694