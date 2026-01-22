Söker Duktiga Helg Eller Kväll Förare Till Taxi & Rullstolstaxi - Bra Lön!

Cab 365 AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-01-22


Visa alla fordonsförarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cab 365 AB i Haninge

Söker duktiga HELG eller KVÄLL FÖRARE till både Taxi & Rullstolstaxi!
Om du vill jobba HELTID, kontakta oss!
Man måste kunna jobba både Lördag och Söndag.
Vi arbetar inom Haninge och Nynäshamns Taxi, Värmdö Taxi, och Färdtjänst.
Detta är ett stabilt jobb där du får kontrakt som följer kollektivavtal (Taxiavtalet, BA), och FORA (försäkring och tjänstepension).
Du får provisionslön.
God serviceförmåga är jätte viktigt för oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: cab365ab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TAXI HELG".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Cab 365 AB (org.nr 559244-8954)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Juho Kaitera
cab365ab@gmail.com
076 178 8181

Jobbnummer
9698959

Prenumerera på jobb från Cab 365 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cab 365 AB: