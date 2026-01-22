Söker Duktiga Helg Eller Kväll Förare Till Taxi & Rullstolstaxi - Bra Lön!
Söker duktiga HELG eller KVÄLL FÖRARE till både Taxi & Rullstolstaxi!
Om du vill jobba HELTID, kontakta oss!
Man måste kunna jobba både Lördag och Söndag.
Vi arbetar inom Haninge och Nynäshamns Taxi, Värmdö Taxi, och Färdtjänst.
Detta är ett stabilt jobb där du får kontrakt som följer kollektivavtal (Taxiavtalet, BA), och FORA (försäkring och tjänstepension).
Du får provisionslön.
God serviceförmåga är jätte viktigt för oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: cab365ab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TAXI HELG". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cab 365 AB
(org.nr 559244-8954) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Juho Kaitera cab365ab@gmail.com 076 178 8181 Jobbnummer
