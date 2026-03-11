Söker duktig och initiativrik lagerarbetare
2026-03-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Visa alla jobb hos Lär & Lek, Malmö AB i Malmö
Jag söker en duktig, stresstålig och initiativrik lagerarbetare,
inköpsassistent som kan bra svenska, engelska och är datakunnig..
Minimum utbildning gymnasiet med helst lite ekonomi kunskap.
OBS! en person som har rätt till nystartjobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: patrick@lar-lek.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nystartjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lär & Lek, Malmö AB
(org.nr 556689-9109) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
