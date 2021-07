Söker du sommarjobb? Nacka kommun söker undersköterska för somma - Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Stab kompetensförsörjning - Apotekarjobb i Nacka

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Stab kompetensförsörjning / Apotekarjobb / Nacka2021-07-08Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.Vi söker dig som är utbildad undersköterska med 1400 studiepoäng eller vårdbiträde med erfarenhet inom äldreomsorgen.Kan du jobba från vecka 29-34 i sommar? Sök då tjänsten, skicka in din ansökan nu!2021-07-08Arbetet är inriktat på att de äldre får leva ett värdigt liv och känna sig trygga. Den enskilde boendes behov är alltid utgångspunkten för insatserna. I rollen ingår det mycket omvårdnad, att ge medicin, omplåstring, lättare sårvård, tillsyn samt besvara larm. Du ska arbeta för att den enskildes behov och önskemål om stöd, omsorg och omvårdnad tillgodoses.Vi erbjuder digSom vikarie kommer du ha din anställning på Stab kompetensförsörjning som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat.Nacka Seniorcenter (NSC) är en mötesplats för seniorer och är det kommunala alternativet för äldreomsorg. Vi erbjuder sociala aktiviteter, vård och omsorg i form av dagverksamhet och särskilt boende. Utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt skapar vi en trygg och säker miljö där delaktighet och de enskildas behov av vård och omsorg av god kvalitet är styrande i alla insatser.Din BakgrundDu ska vara utbildad undersköterska och ha 1400 studiepoäng, eller har erfarenhet inom äldreomsorgen. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av demens. Arbetet kräver personlig mognad, lyhördhet, empati och servicekänsla. Du bör vara kommunikativ och kunna samarbeta väl i grupp. Arbetet förutsätter god fysisk förmåga, likaså goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift.Du ska kunna börja arbete hos oss omgående, du kommer att erbjudas visstidsanställningen under en period över sommaren med möjlighet till att bli timanställd hos oss efter avslutat vikariat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du måste vara minst 18 år.Utdrag från belastningsregistret.I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning inom våra vård-och omsorgsverksamheter. Använd blankett 442.5. För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget då handläggningstiderna kan vara långa.Om anställningenVikariat från vecka 29Tjänstgöring dag, kväll, helgTillträde enligt överenskommelse.Vi kommer att hålla intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.Välkommen med din ansökan senast 16 juli ! Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning tillIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-16Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Stab kompetensförsörjning5853299