Söker du nya utmaningar inom industrin till hösten? Se hit!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Piteå Visa alla lagerjobb i Piteå
2025-09-11
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Piteå
, Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Kalix
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-11Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Är du intresserad av att jobba som montör, operatör eller logistikmedarbetare kan detta vara något för dig. Som montör arbetar du med att montera komponenter av olika material och storlekar samt utför kvalitetskontroller av slutprodukten. Som operatör handlar arbetet ofta om att övervaka och styra maskiner, utföra enklare underhåll och kontrollera kvaliteten i produktionen. Arbetar du inom logistik sker arbetet oftast på lager, där du hanterar material, plockar och packar med truck och travers. Skiftgång kan förekomma på arbetsplatsen.Profil
Vi söker dig som tar dig an dina dagar med en positiv och ambitiös inställning. Du är nyfiken på att lära dig nya saker och tar ansvar för ditt arbete. Du är en teamorienterad person som gärna samarbetar med andra samtidigt som du klarar av att ha frihet under ansvar. Du brinner för att alltid göra ditt bästa och hjälper gärna dina kollegor om det behövs. Att hålla hög kvalitet är alltid din första prioritet samtidigt som du utför ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi ser det som meriterande om du har arbetat inom industrin tidigare och att du har truck och traverskort är till stor fördel.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Intervjuer hålls löpande under ansökningsperioden.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Amanda Strömgren på mejl amanda.stromgren@clwork.se
eller telefon 073-351 27 44.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17369". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Inhouse services AB Kontakt
Amanda Strömgren amanda.stromgren@clwork.se Jobbnummer
9503647