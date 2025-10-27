Söker du nya utmaningar inom industrin? Se hit!
2025-10-27
Arbetsuppgifter
Nyfiken på arbete inom industrin? Se hit! För kommande rekrytering/uppdrag söker vi fler talanger till vårt kandidatnätverk. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag men kan till exempel innebära montering av komponenter enligt instruktion, eller att styra och övervaka driften som operatör. Det kan även innefatta arbete på logistikavdelningen där du exempelvis förser monteringen med material eller tar emot leveranser.
Arbetstiderna kan vara dagtid eller skift och uppdraget startar efter behov. Det är meriterande om du har truck & traverskort.Profil
Oavsett uppdrag och kund är den gemensamma nämnaren att vi söker dig som är flexibel, har förmågan att ge det lilla extra och är nyfiken på nya kunskaper. Du tar dig an dina arbetsdagar med en positiv inställning och är mån om att göra ditt allra bästa. Ett tekniskt eller praktiskt intresse kan göra att du snabbare kommer in i rollen, men det viktiga är att du är öppen för att lära dig. Som person ser vi att du värdesätter laget före jaget och tar ansvar för att bidra med en positiv inställning till arbetsplatsen och dina kollegor. Du tar egna initiativ och hjälper ditt team när det behövs. Att jobba säkert ser du som en självklarhet och genomsyrar att du gör.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt då vi kallar in kandidater löpande på gruppintervju under ansökningsperioden, dock senast 2025-11-16. För vidare frågor kontakta Emma Gällstedt på emma.gallstedt@clwork.se
eller Jasmin Muminovic på jasmin@clwork.se
.
