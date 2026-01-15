Söker du ny utmaning inom Inköp? Se hit!
Vill du ta dig an en ny jobbutmaning till hösten och vill fortsätta din resa som Inköpare inom Automotiveindustrin? Nu förbereder vi inför höstens rekryteringar och tar gärna ett karriärssamtal för att diskutera potentiella möjligheter för just dig! Välkommen in med din ansökan!
VAD VI KAN ERBJUDA DIG:
Vi på Friday fungerar som en karriärspartner och är intresserade av att träffa dig med ett genuint intresse och kunskap inom IT- eller teknikområdet för att kunna matcha dig mot våra partnerföretag. Nu söker vi dig som har något/några års erfarenhet av Inköp sedan innan, fördelaktigt från Automotiveindustrin. För att kunna matcha din kunskap, erfarenhet och önskemål jobbar vi med partnerföretag i olika storlekar och produktområden.
VI SÖKER DIG SOM:
Har med dig ett eller flera års erfarenhet av en Inköpsroll där du jobbar med hela kedjan såsom prisförhandlingar, sourcing och strategisk utveckling. Det är även meriterande med god erfarenhet av SAP.
ÖVRIG INFO:
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Om du har en profil som vi tror passar något eller några av våra partnerföretag kommer vi slå dig en signal så kan vi prata vidare. Därefter bjuder vi eventuellt in dig på ett första karriärssamtal där vi får lära känna varandra bättre!
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
