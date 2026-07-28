Söker du jobb efter sommaren? | Lernia | Östergötland
Lernia Bemanning AB / Ugnsoperatörsjobb / Norrköping Visa alla ugnsoperatörsjobb i Norrköping
2026-07-28
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Söker du efter nytt jobb i höst? Vi på Lernia söker ständigt nya medarbetare inom industri, produktion, kundtjänst, lager eller teknik med mera. Välkommen med din ansökan redan idag och utforska dina möjligheter!
Urval sker löpande i takt med våra rekryteringsbehov, vilket kan innebära längre återkopplingstid.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning 6 mån - med chans till förlängning (heltid)
Placeringsort: Norrköping, Linköping, Finspång med omnejd
Arbetsuppgifter kan variera beroende på tjänst, men oavsett roll arbetar du efter tydliga instruktioner och säkerhetsföreskrifter, och blir en viktig del i att skapa effektiva och hållbara flöden hos våra kunder. Du får möjlighet att utvecklas, samla erfarenhet och bygga din karriär – med stöd av oss hela vägen.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i din yrkesroll. Du trivs i en praktisk arbetsmiljö där samarbete, ansvar och kvalitet står i fokus.
Som person är du flexibel och har en positiv inställning till att prova nya arbetsuppgifter. Du arbetar noggrant, tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Det viktigaste är inte exakt vad du gjort tidigare – utan din vilja att lära och din inställning till arbete.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska (tal, skrift och läsförståelse)
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.linkoping@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8135869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Stålvägen 3 (visa karta
)
574 38 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10013878