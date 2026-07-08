Söker du extrajobb som paketsorterare? Då är detta jobbet för dig!
Pokayoke AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Järfälla
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vi på Pokayoke söker just nu extrapersonal till vår kund i Kallhäll. Arbetstiderna är främst 10-15.30, du behöver vara tillgänglig att arbeta minst 2 vardagar per vecka, helst fler.
Start för den här tjänsten är omgående.
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen att sortera paket. Det är ett fysiskt krävande arbete, som samtidigt kräver att man är noga och håller ett högt tempo.Arbetsuppgifter
Manuell sortering av paket.
Vad vi söker
Vi söker dig som studerar eller har ett annat arbete på minst 50% och vill jobba extra minst 3 pass i veckan, det finns pass måndag-söndag, du behöver kunna arbeta minst 2 vardagar per vecka.
Som person tror vi att du är noggrann med en stark vilja att leverera ett bra jobb samtidigt som du inte är rädd att arbeta fysiskt.
Har du tidigare erfarenhet av lager eller terminalarbete är detta ett plus, men inget krav. Det viktigaste är personliga egenskaper och inställning.
Observera att detta är ett fysiskt krävande arbete! Kvalifikationer
• Behärskar engelska eller svenska språket på en grundläggande nivå
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Kan jobba dagtid
• Kan arbeta minst 2 vardagar per vecka
Meriterande:
• Lager, restaurang eller flytterfarenhet
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Rekryterare Stockholm rekryterare.stockholm@pokayoke.se Jobbnummer
9997441