Söker du ett varierat och kreativt jobb?

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Idé-Reklam I Skövde AB / Montörsjobb / Skövde Visa alla montörsjobb i Skövde
2026-07-01
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Är du händig, noggrann och gillar att jobba med praktiska och kreativa uppdrag? Nu söker vi en kollega till vårt team!
Vi söker personal till följande TJÄNST:
Om jobbet:
Du kommer att arbeta med:
• Bildekor & fordonsfoliering
• Foliering av fönster
• Produktion av skyltar och tryck
• Montage – både hos oss och ute hos kund
Hos oss är vi:
• Familjära – ett gôtt gäng som bryr sig
• Kommunikationsinriktade – vi tror på öppen dialog
• Tillsammans – vi lyfter varandra
• Engagerade – vi brinner för det vi gör
Tjänsten:
• Vikariat 80% till och med 30 juni 2027
• Start enligt överenskommelse.
• Rekrytering och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
B-körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: henrik@sgrgruppen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Idé-Reklam I Skövde AB
(org.nr 556647-6908)
Mejselvägen 13 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Henrik Blom henrik@sgrgruppen.se Jobbnummer
9986363