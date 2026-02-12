Söker du ett spännande jobb med mycket eget ansvar ?
Yrkeskläder För Proffs Sverige AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-02-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yrkeskläder För Proffs Sverige AB i Örebro
Är du vår nästa stjärnsäljare? Vi söker en driven utesäljare till "Yrkeskläder för proffs"
Är du en person som älskar att skapa kontakter, trivs på vägen och drivs av att nå uppsatta mål? Vill du representera ett företag som levererar kvalitet till proffs? Då är det dig vi letar efter!Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som utesäljare hos oss på Yrkeskläder för proffs är du vårt ansikte utåt. Din huvudsakliga uppgift är att besöka kunder inom Örebro län, bygga starka relationer och hjälpa lokala företag att hitta rätt arbetskläder för deras behov.
Detta är en entry level-position där du planerar din egen tid och utgår hemmifrån, vilket innebär att vi lägger enormt stor vikt vid din personlighet och din inställning än vid din tidigare erfarenhet. Vi ger dig verktygen och kunskapen - du bidrar med energin!
Vi söker dig som:
Har ett inre driv: Du väntar inte på att saker ska hända, du ser till att de händer.
Är uthållig: Du hanterar motgångar som lärdomar.
Är strukturerad: Du kan planera din egen arbetsvecka för att maximera din tid hos kund.
Gillar människor: Du har lätt för att skapa förtroende och förstå kundens behov.
Har körkort: B-Körkort och egen bil är ett krav.
Vad vi erbjuder:
En spännande roll i ett växande företag.
Löpande coaching och utbildning inom försäljning.
Möjligheten att påverka din egen lön genom resultat.
Ett gäng härliga kollegor och en prestigelös arbetskultur.Om företaget
Yrkeskläder för proffs levererar slitstarka och funktionella arbetskläder till hantverkare och företag som ställer höga krav på sin utrustning. Vi tror på kvalitet, både i våra produkter och i våra kundrelationer.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar varför just du passar som utesäljare.
Sista dag att ansöka är 2026 - 30 - 31 Kontaktperson: Fredrik,
Fredrik@yrkeskläderförproffs.com
010-202 27 05
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
