Söker du ett jobb som går att kombinera med din egen verksamhet?

2025-08-22
Är du en driven och flexibel person som söker ett extrajobb? Vi söker nu för vår kunds räkning konsulter som kan arbeta dagtid inom lager.
Vi letar efter dig som har en passion för att leverera hög kundnöjdhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om orderplock, inleverans och packning av produkter. Du kommer att ha sista handen vid paketen som skickas till våra kunder, vilket kräver en serviceinriktad och noggrann inställning. Det är viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo och att du alltid är redo att göra det lilla extra för att överträffa kundernas förväntningar.
Arbetet är förlagt på vardagar under arbetstiderna kl 8-17. Start omgående.
DETTA SÖKER VI
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning (deltidsjobb på minst 50 % eller egen verksamhet)
• Vi ser gärna att sysselsättningen är på lång sikt och du ser möjlighet/ett intresse i att kombinera längsmed under hela perioden
• Trivs med arbete i ett högt tempo
• Är serviceinriktad, noggrann och ordningsam
• Har god samarbetsförmåga men kan arbeta självständigt
• Har god datavana och erfarenhet av att hantera system
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi utvärderar ansökningar löpande.
OM FÖRETAGET
