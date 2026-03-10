Söker du ett jobb med stor utvecklingspotential? Ansök idag!
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Sollentuna Visa alla lagerjobb i Sollentuna
2026-03-10
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta i ett högt tempo tillsammans med ett engagerat team? Nu söker vi dig som vill vara en del av ett snabbväxande logistikföretag i Järfälla!
Om rollen
Vår kund är ett modernt och växande lagerhotell beläget i Sollentuna, strax utanför Stockholm. De hanterar orderplock och pack åt ett flertal kunder och har under det senaste året nästintill dubblerat sin ordervolym till följd av stark kundtillväxt. Nu behöver de förstärka sitt team - och det är här du kommer in!
Som lagermedarbetare inom orderplock och pack är du en nyckelperson i flödet. Du ser till att rätt material paketeras och skickas i rätt tid, vilket direkt påverkar kundens upplevelse och företagets leveransmål.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Plockning av material från lagerhiss, hyllor och pallplatser med hjälp av handdator och fingerscanner
Packning av material med rätt fraktsätt och hög kvalitet
Plockning av destruktionsorders, sortering av avfall och hållbara beslut
Kommunikation med inleveransfunktionen vid avvikelserAnställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning i 6 månader, därefter övergång till kund
Placering: Sollentuna
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag, 07:00-16:00
Lön: 175 kr/h
Start: Omgående
Vi söker dig som
Är noggrann, stresstålig och lättlärd
Är punktlig och följer arbetstider
Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
Kommunicerar väl med kollegor och andra funktioner
Trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv stämning på jobbet
Erfarenhet & kompetens
Har erfarenhet av orderplock med handdator i ett WMS-system
Har arbetat med plock och pack i lagermiljö tidigare
Har goda kunskaper i Office-paketet
Truckkort
Behärskar plocktruck med plattform (lyft upp till 11 meters höjd)
Behärskar skjutstativtruck (lyft upp till 11 meters höjd)
Vi erbjuder
En dynamisk och rolig arbetsmiljö med ett engagerat team
En arbetsplats med tydliga värdeord - Kommunikation, Respekt, Ansvar, Glädje, Vilja och Kvalité
Möjlighet till personlig utveckling och karriärsteg
Tryggt anställningsupplägg med möjlighet till fast tjänst efter 6 månaderFöretaget
Vår kund är ett snabbväxande lagerhotell i Sollentuna som hanterar logistik och orderplock åt en bred kundbas. Med en stark tillväxtresa bakom sig och ännu mer framför sig erbjuder de en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du som medarbetare verkligen gör skillnad varje dag.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med tydligt fokus på lager, logistik och industri. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga lösningar. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag - vi hör av oss snabbt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
191 90 SOLLENTUNA Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9787085