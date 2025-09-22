Söker du ett flexibelt jobb på timmar -med möjlighet till ökat ansvar?
Elli Nordic AB / Städarjobb / Norrköping
2025-09-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
i Norrköping
Vi söker en lojal, noggrann och lösningsfokuserad lokalvårdare till våra trogna kunder - företagare och privatpersoner - i Norrköping och Linköpimgsområdet.
Det är viktigt att du är lättlärd, har lätt att ta initiativ och är kommunikativ - alltid med kunden i fokus. Har du egen bil är det en fördel men inget krav. B-Körkort är ett krav. Tidigare erfarenhet är mediterande men inget krav.
Du pratar svenska flytande, är inte misstänkt eller dömd för något brott och har ett gott ordningssinne när du planerar dina timmar hos kunderna under eget ansvar.
För rätt person kan ansvar och befogenheter utökas över tid.
Uppskattningen just nu är att omfattningen är ca 6-10 h/vecka. Några kunder förutsätter arbete efter kontorstid, de flesta dagtid.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi Kommer att ha Dropin anställningsintervjuer på Brödernas Café i Spiralenhuset
1/10-25
Mellan 14:00-18:00.
Tjänsten tillsätts omedelbart för rätt person, med en provanställning innan den övergår till timanställning.
Vi ser fram i mot att träffa dig på våran dropindag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
