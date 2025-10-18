Söker du ett flexibelt extrajobb inom lager och logistik?
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-10-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Borås
, Ulricehamn
, Tranemo
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-18Dina arbetsuppgifter
Letar du efter ett extrajobb som går att kombinera med studier, deltidsjobb, eget företag eller något annat du har på gång? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Om rollen
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av det dagliga flödet. Du kommer att hantera olika arbetsuppgifter inom plock, pack, retur, inleverans, truckkörning och andra moment som håller verksamheten rullande. Arbetet sker både på dag- och kvällstid, vilket gör det enkelt att anpassa jobbet efter din övriga vardag.
För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, flexibel och har en positiv inställning. Framför allt söker vi dig som gillar att samarbeta och bidra till en bra stämning på jobbet - attityd och vilja betyder mest för oss!
Plats: Borås
Anställningsform: Timanställning vid behov
Arbetstider: Dag- och kvällspass (kvällar mån-tors).
Start: Enligt överenskommelseProfil
Vem är du?
Du är kanske student, deltidsarbetande, entreprenör eller elitidrottare - huvudsaken är att du har en sysselsättning på minst 50 % och letar efter ett extraknäck som ger dig både erfarenhet och utvecklingsmöjligheter.Kvalifikationer
• Kan jobba 2-4 vardagar i veckan
• Är tillgänglig för både dag- och kvällspass, måndag till fredag
• Trivs med fysiskt arbete och varierande uppgifter
• Har lätt för att ta till dig instruktioner och gillar att jobba strukturerat
• God svenska i tal och skrift
• Gymnasieexamen
Mediterande:
• Truckkort (A1-4 och/eller B1-4)
• Tidigare erfarenhet från lager, logistik eller liknande miljöer
Redo att köra igång?
Skicka in din ansökan tillsammans med intyg på din nuvarande sysselsättning (t.ex. studieintyg eller anställningsbevis). Vi ser fram emot att lära känna dig och kanske välkomna dig till vårt team snart! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4824". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Frida Stenlund frida.stenlund@posti.com Jobbnummer
9563400