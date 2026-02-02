Söker du ett engagerande sommarjobb? Bli en del av Gryning!
Gryning Vård AB, B. Lilla Torp / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-02-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gryning Vård AB, B. Lilla Torp i Göteborg
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Gryning är ett kommunalt bolag med samhällsengagemang som erbjuder HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Våra fantastiska medarbetare gör varje dag skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som vi stöttar.
Grynings enheter finns i Västra Götaland och spänner över en rad olika typer av verksamheter, här finns därför många möjligheter att hitta något som passar dig. Om du vill veta mer om våra enheter och deras målgrupper? Besök gärna vår hemsida www.Gryning.se.
Kanske har vi ett sommarjobb som passar just dig?
Vi erbjuder sommarjobb som passar dig som studerar - eller på timmar för dig som kanske har slutat arbeta men vill bidra med engagemang och skapa positiv förändring i någons liv?Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Beroende på din utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet kan det vara aktuellt med olika roller hos oss. Gemensamt för dem är att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra klienter i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Rollen kan även inkludera behandlings- och utredningsarbete. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med nätverk runt våra klienter. Vi har verksamhet dygnet runt, vilket innebär att du arbetar på schema med oregelbundna arbetstider.Kvalifikationer
Vem är Du?
Vi söker dig med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen. Du har en psykisk robusthet och förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet. Du kan arbeta såväl självständigt som i team är lyhörd samt trygg i dig själv och har lätt för att skapa relationer till andra människor. Då resor kan förekomma i arbetet är B-körkort ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* Engagerade kollegor i en dynamisk och kreativ arbetsmiljö
* Ett utmanande arbete där du utvecklas och lär dig något nytt varje dag
* En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
* Möjlighet att skaffa värdefull erfarenhet inför din framtida yrkesroll
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303650". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/ Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Lilla Torp Kontakt
Enhetschef
Ylva Jungebring ylva.jungebring@gryning.se 0702-997305 Jobbnummer
9717937