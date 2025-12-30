Söker du en ny utmaning inom IT, BIM & digitalisering?
2025-12-30
Vi söker nu vår nästa nyckelspelare till vårt team inom IT, BIM och digitalisering!
Vi söker dig som vill vara en del av expansionen av Buildable AB som är en del av Qflow Group. Alla fördelar av att arbeta på ett litet bolag, med nätverksfördelarna av att jobba på ett storbolag.
Buildable erbjuder produkter och tjänster inom digitalisering och IT-support för ett effektivt och hållbart samhällsbyggande. Vi erbjuder innovativa ledningssystem, projektytor och konsulttjänster inom VDC, digitalisering, BIM etc.
Om tjänsten - Vad du ska göra (förutom att ha roligt på jobbet såklart)
I denna roll kommer du att en del vårt team kring vårt affärsområde BIM, digitalisering och VDC (Virtual Design & Construction). Arbetet innefattar stöd i projektering, utveckling av digitala arbetssätt i projekten och support utifrån din specialistkunskap i projektetens alla skeden, från skiss till bygghandling och in i förvaltning. Dina arbetsuppgifter kommer självklart variera, (vi är en startup, så här får du vara en mångsysslare) men i huvudsak handlar det om:
Arbete som BIM- och Informationssamordnare enligt ISO 19650
Modellsamordning, koordinering, leda BIM-samordningsmöten, informations- och kollisionskontroller
Administrera CDE-plattformar som exempelvis ACC, Interaxo, m.fl.
Bygga upp och stärka vårt företag till att bli ledande aktör inom digitalisering i byggbranschen
Projekttypen kan variera allt från stora infraprojekt till ny- och ombyggnationer av kommersiella fastigheter
Om dig - Vem vi tror att du är
Du har erfarenhet från byggbranschen och kanske är du grym på något branschspecifikt program som Revit, Autodesk Construction Cloud, Solibri eller liknande
Du har arbetat som "BIM-konsult" i minst 3 år eller som modellansvarig för en disciplin i byggbranschen i minst 5 år
Nätverkande och social? Absolut - du är en person som ser möjligheter i varje byggprojekt och har viljan och drivet att skapa merförsäljning
Du löser problem på löpande band och du lär dig nya saker snabbt
Kommunikation är nyckeln - särskilt eftersom vi jobbar främst remote. Vi älskar att snacka (om både BIM och fredagsfika)
Vad du får (förutom ett grymt gäng kollegor):
Frihet under ansvar - jobba där du vill, men det vore ännu roligare om du har möjlighet att arbeta på våra kontor i Helsingborg och Stockholm där vi sitter tillsammans med andra Qflow-bolag
Digitala fikapauser och walk n' talks - vi jobbar remote, men vi håller teamkänslan vid liv!
Maxat friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Bra pensionsavsättning och försäkringar - vi tänker på framtiden, och vi vill att du ska göra det med oss
Stöd och mentorskap från våra erfarna experter - vi hjälper dig att växa
Utbildningar löser vi när det behövs!
Ansök nu och bygg med oss!
Hos oss får du förutsättningar att forma och utveckla din roll och växa i takt med att bolaget expanderar. Som en del av koncernen Qflow Group finns även möjlighet att delta i gruppens delägarskapsprogram samt goda förutsättningar till kompetensutveckling. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
