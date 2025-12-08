Söker dig trygg assistent för liten fast rad hos 15årig tjej i Ljungby
2025-12-08
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Jag är en 15 åring tjej som är full av energi. Jag har en ovanlig diagnos som heter Retts syndrom som gör att jag behöver stöd i vardagen. Eftersom jag inte har något talat språk behöver jag dig som är nyfiken på mig och på hur jag gör mig förstådd. Jag använder mina ögon, ljud och kroppsspråk för att visa vad jag vill! Det är viktigt att du pratar svenska annars blir svårt för mig att förstå dig.
Jag bor med min busiga lillebror, och varannan vecka hos mamma och pappa, så din roll blir att lära dig hur vår familj och rutiner fungerar. För mig är det viktigt att du är en glad och pigg person men även lugn och trygg. Jag har två allergivänliga katter och en hamster.
Jag kan inte använda mina händer som jag vill, så därför behöver jag hjälp med många olika saker! Jag älskar att bada och att göra mig fin, gärna med David Guetta i bakgrunden! Efter långa skoldagar och andra aktiviteter slappar jag gärna till en bra film!
Vem är du?
Du som söker får gärna ha erfarenhet av assistansyrket sen tidigare.
Enbart kvinnor
Du kommer arbeta varannan helg och varje måndag när det är bad och då är det dubbelassistans. Ersättning
