Söker dig som vill jobba på BVC i Västerås

Söker en BVC sköterska från september till november i Västerås.

2025-08-27

• Barnsjuksköterska eller Distriktssköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet.

• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök här". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för denna annons. På vår hemsida presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.

Sista dag att ansöka är 2025-10-08
