Söker dig som vill bli en viktig del i livet hos en 7-årig tjej i Ljungby
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljungby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ljungby
2025-08-26
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karin Ståhlnacke Juridik AB i Ljungby
, Växjö
, Kristianstad
, Karlshamn
, Höganäs
eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Just nu letar vi efter en trygg och engagerad personlig assistent som har ett genuint hjärta för barn.
Vi tror att du är en lugn och ansvarsfull kvinna med humor, värme och förmåga att anpassa dig efter både situationer och människor. Du behöver vara noggrann, uppmärksam och tycka om att vara aktiv i vardagen. Erfarenhet från vård och omsorg är ett plus, men det viktigaste är personkemin. Du får en ordentlig introduktion med både utbildning och handledning för att känna dig trygg i din roll.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat hjälp vid måltider (sondmatning), personlig hygien, träningsmoment, förflyttningar, inhalation och läkemedelshantering. Det är en fysisk roll som kräver god grundkondition och styrka - men också en möjlighet att leka, busa och sprida glädje tillsammans med en fantastisk liten person. Du är en del i att skapa både trygghet och livsglädje - där din lekfullhet och ditt positiva sinne verkligen gör skillnad.
Tjänsten omfattar cirka 75% och följer ett rullande 2-veckorsschema. Arbetspassen är förlagda på dag- och kvällstid (kl. 8-15 respektive 15-21) under vardagar, samt heldagar (8-21) varannan helg.
Du startar med introduktionspass, därefter ett vikariat med eventuell möjlighet till en fast schemarad.
Det är bra om du kan börja omgående.
Vi är idag ett fantastiskt team med stort engagemang och hjärta. Vi är flexibla och ställer upp för varandra vid sjukdom eller ledighet - vi förväntar oss att du har samma egenskaper.
Du är dessutom rökfri och om du inte har bil och körkort så ser vi gärna att du bor i närheten.
Att du behärskar svenska i tal och skrift är ett krav.
Känner du igen dig? Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot din ansökan!
Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan ansökningstiden går ut så dröj inte med din ansökan. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777) Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Bibban Svensson 0705747469 Jobbnummer
9476261