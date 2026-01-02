Söker dig som gillar ett aktivt jobb, som personlig assistent i Uppsala
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-01-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Rullstolsburen 40-årig man söker nu timvikarier.
I arbetsuppgifterna utöver det dagliga hjälpbehovet ingår vardagliga hushållsgöromål och att följa med på aktiviteter. Resor i tjänsten förekommer.
Har du intressen som språk, kultur, teater och matlagning ser vi dig gärna som sökande. Det är meriterande om du har vana och erfarenhet av katt då katt finns i hemmet.
Efter önskemål ser vi helst manliga kandidater.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt och helg.
Du skall kunna behärska svenska i tal och skrift.
Ingen utbildning krävs
Timlön
Vi kommer att behöva ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du hittar blanketten på polisens hemsida, begär utdraget till Kivra. Samt personbevis för anställning via Skatteverket.
Välkommen med en ansökan. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Theresé Asplund 076-1820643 Jobbnummer
9667182