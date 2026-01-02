Söker dig som gillar ett aktivt jobb, som personlig assistent i Uppsala

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2026-01-02


Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Rullstolsburen 40-årig man söker nu timvikarier.
I arbetsuppgifterna utöver det dagliga hjälpbehovet ingår vardagliga hushållsgöromål och att följa med på aktiviteter. Resor i tjänsten förekommer.
Har du intressen som språk, kultur, teater och matlagning ser vi dig gärna som sökande. Det är meriterande om du har vana och erfarenhet av katt då katt finns i hemmet.

Efter önskemål ser vi helst manliga kandidater.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt och helg.

Du skall kunna behärska svenska i tal och skrift.
Ingen utbildning krävs
Timlön

Vi kommer att behöva ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du hittar blanketten på polisens hemsida, begär utdraget till Kivra. Samt personbevis för anställning via Skatteverket.

Välkommen med en ansökan.

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Theresé Asplund
076-1820643

Jobbnummer
9667182

