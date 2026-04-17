Söker dig personlig assistent med intresse av matlagning och omvårdnad

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2026-04-17


Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Nu söker vi timvikarier till en man i 32 års åldern. Han är en glad och positiv person som gillar både matlagning samt trädgårdssysslor. Att vara med familj och vänner är också något som ligger nära.

Vi ser gärna att du som ansöker vet hur man sköter ett hem. Du ska ha tålamod samt inte vara rädd att ta i eftersom det kan förekomma lite tyngre lyft.

Han behöver hjälp med av på- och avklädning, personlig hygien samt vardagliga hushållssysslor. I dina uppgifter ingår bland annat att följa med på olika aktiviteter

Både män och kvinnor mellan 25-55 års åldern är välkomna att ansöka. Det är ett stort plus om du delar hans intressen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)
753 23  UPPSALA

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Linda Hammar
linda.hammar@friab.se
0709744299

Jobbnummer
9860074

