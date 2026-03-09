Söker Den Positiva Och Glada Medarbetaren (heltid,varannan Helg)
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Ess-Farin AB i Stockholm
Är du en glad och positiv person som gillar att utvecklas och vågar ta för dig?
Trivs du med att arbeta i en fartfylld miljö där service och kvalitet står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker den engagerade medarbetaren till butiken.
Hos oss får du en härlig arbetsmiljö med trevliga kollegor och möjlighet att utvecklas. Vi är ett team som arbetar tillsammans för att ge våra kunder den bästa upplevelsen varje dag!
Låter det något för dig?
Skicka din ansökan redan idag!
Cv och Personligt brev mailas till:christian.wollin@supermarket.ica.se
Då det är extremt många som söker när vi lägger upp en annons och du inte får svar på din ansökan är det för att vi har gått vidare med en annan kandidat till tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: christian.wollin@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ess-Farin AB
(org.nr 556193-7227)
Årstavägen 43 (visa karta
)
120 02 ÅRSTA Arbetsplats
Ica Supermarket Årsta Jobbnummer
9785163